Ölümden döndü: 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi.