Hamaney'in yerine hangi isim gelecek?

ABD ve İsrail'in ortak saldırısında suikast sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kaybı ülkede derin yasa neden olurken, yerine gelecek isim ise oldukça konuşuluyor. İran'da Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in koltuğa oturacağı iddiaları gündemdeki sıcaklığı korurken, İran medyasında ise yeni liderin çok yakında açıklanacağı belirtildi. İran'da birçok isim lider olarak öne çıkarken A Haber'de konu masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, İran'da dini liderlik makamına hangi ismin geleceğini ve konuşulan isimleri ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

