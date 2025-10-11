Seyir halindeki otomobil alev aldı: Yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üst geçitte bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil çekiciyle kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

