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Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) mirasını kime bıraktı?

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Giriş: 18.07.2020 11:22
Güncelleme:18.07.2020 11:23
Türk televizyonlarında bir dönem "Huysuz Virjin" lakabıyla yer alan ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede cuma akşamı hayatını kaybetti. Televizyonlarda yayınlanan eğlence programlarında gerek sunucu gerekse jüri üyesi olarak yer alan Dursunoğlu'nun vefatının ardından mirasını kime bıraktığı merak konusu oldu.
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti!
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti!
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