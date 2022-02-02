Şevval Abanoz'un sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi?

Ankara Polatlı'da, Şevval Abanoz eski hastane binasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 3 aylık evli Abanoz'un, 2015 senesinde lise öğrencisiyken, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından yerel gazetede 'Özgecan'lar için' başlığıyla yazdığı yazı gün yüzüne çıktı. Abanoz, 7 sene önce gazetedeki yazında, "Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz" ifadelerini kullanmış.