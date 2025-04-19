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Sevil Akdağ’ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Sevil Akdağ’ın ilk ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.04.2025 15:58
Güncelleme:19.04.2025 16:05
İstanbul Fatih’te tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Oyuncu Akdağ ifadesinde, "Gece dışarda alkol aldık. Daha sonra eve geçip alkol almaya devam ettik. Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu. Aramızda boğuşma yaşanırken yere düştük. Hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım" dediği öğrenildi.
Sevil Akdağ’ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Sevil Akdağ’ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Sevil Akdağ’ın ilk ifadesi ortaya çıktı
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