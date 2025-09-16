Servis minibüsünü oğlunu ezdi! Annenin feryadı yürek dağladı

Esenyurt'ta bir servis minibüsü, sokakta anne ve çocuğuna çarparak altına aldı. Korkunç kazada anne ağır yaralanırken çocuk ise hayatını kaybetti. Yaralı annenin sokaktaki "oğlum nerede" feryatları ise yürekleri sağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN