16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Servis minibüsünü oğlunu ezdi! Annenin feryadı yürek dağladı
Servis minibüsünü oğlunu ezdi! Annenin feryadı yürek dağladı

Servis minibüsünü oğlunu ezdi! Annenin feryadı yürek dağladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 22:16
Güncelleme:16.09.2025 22:16
Esenyurt'ta bir servis minibüsü, sokakta anne ve çocuğuna çarparak altına aldı. Korkunç kazada anne ağır yaralanırken çocuk ise hayatını kaybetti. Yaralı annenin sokaktaki "oğlum nerede" feryatları ise yürekleri sağladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Servis minibüsünü oğlunu ezdi! Annenin feryadı yürek dağladı
Servis minibüsünü oğlunu ezdi
Servis minibüsünü oğlunu ezdi
Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında
Eve yapılan uyuşturucu baskını polis kamerasında
Bursa’da bağ evi alev alev yandı
Bursa'da bağ evi alev alev yandı
Mısır tarlasına ekilen uyuşturucuyu jandarma yakaladı
Mısır tarlasına ekilen uyuşturucuyu jandarma yakaladı
Terör örgütü DEAŞ’ın finans yapılanmasına operasyon!
Terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon!
Bursa’da metro durdu! Vatandaşlar raylardan yürüdü
Bursa'da metro durdu! Vatandaşlar raylardan yürüdü
Başkan Erdoğan A Millî Basketbol takımını kabul etti!
Başkan Erdoğan A Millî Basketbol takımını kabul etti!
Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu
Araç anahtarıyla aktifleşen gizli bölmede silah bulundu
Çerkezköy’de kan donduran cinayet!
Çerkezköy’de kan donduran cinayet!
Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlıklarına karşı denetimlerini artırdı
Siirt’te jandarma, fıstık hırsızlıklarına karşı denetimlerini artırdı
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde!
Şeker hastalarında ayak bakımı hayati önemde!
Sakin şehirde deniz feneri
"Sakin şehir"de deniz feneri
Daha Fazla Video Göster