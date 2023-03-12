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Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

DHA
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Giriş: 12.03.2023 16:29
Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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