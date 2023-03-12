12 Mart 2023, Pazar
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Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.