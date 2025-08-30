30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti

Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 18:20
Edinilen bilgilere göre, serinlemek için su kanalına giren Avcı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaptıkları arama sonucu Avcı’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Avcı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Malatya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Daha Fazla Video Göster