Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, serinlemek için su kanalına giren Avcı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yaptıkları arama sonucu Avcı’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Avcı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

