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Serinlemek için şelaleye girdi! Genç adam boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için şelaleye girdi! Genç adam boğularak hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 19:06
Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Karasu Şelalesi'nde meydana geldi. Kadirli'den arkadaşlarıyla serinlemek için şelaleye gelen Ahmet Akboğa, suya girdi. Akboğa, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Durumu gören çevredekiler, 112 Çağrı Acil Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Akboğa'yı bulunduğu yerden çıkartarak hazır bekletilen ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından Akboğa, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akboğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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