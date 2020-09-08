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Selfie yaparken akıma kapıldılar! Dehşet anlarını böyle anlattı: Hiçbir şey hatırlamıyorum! Hatırladığım tek şey...
Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı. Ölümden dönen Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi. Öztekin, dehşet anlarını anlattı.
Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı. Ölümden dönen Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi. Öztekin, dehşet anlarını anlattı.