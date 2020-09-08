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Selfie yaparken akıma kapıldılar! Dehşet anlarını böyle anlattı: Hiçbir şey hatırlamıyorum! Hatırladığım tek şey...

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Giriş: 08.09.2020 16:48
Güncelleme:08.09.2020 17:05
Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı. Ölümden dönen Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi. Öztekin, dehşet anlarını anlattı.

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı. Ölümden dönen Ahmet Dursun Öztekin (17), "Manzara güzel diye çıktık" dedi. Öztekin, dehşet anlarını anlattı.

Selfie yaparken ölüyorlardı! Dehşet anlarını böyle anlattı: Hiçbir şey hatırlamıyorum! Hatırladığım tek şey... SELFİE YAPARKEN ÖLÜYORLARDI! DEHŞET ANLARINI BÖYLE ANLATTI: HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM! HATIRLADIĞIM TEK ŞEY...

Selfie yaparken ölüyorlardı!
Selfie yaparken ölüyorlardı!
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