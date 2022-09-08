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Selçuk Bayraktar Hürkuş'a özel şarkıya klip hazırlattı

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Giriş: 08.09.2022 12:23
Türk SİHA'larıyla dünya çapında ses getiren Selçuk Bayraktar, Hürkuş projesiyle de dikkat çekti. Bayraktar, MaNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün "Hürkuş" için yaptığı "Rüzgarı Seveceksin" adlı bir parçaya özel klip hazırlattı.
Selçuk Bayraktar Hürkuş’a özel şarkıya klip hazırlattı
Selçuk Bayraktar Hürkuş'a özel şarkıya klip hazırlattı
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