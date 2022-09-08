08 Eylül 2022, Perşembe
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Selçuk Bayraktar Hürkuş'a özel şarkıya klip hazırlattı
Türk SİHA'larıyla dünya çapında ses getiren Selçuk Bayraktar, Hürkuş projesiyle de dikkat çekti. Bayraktar, MaNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün "Hürkuş" için yaptığı "Rüzgarı Seveceksin" adlı bir parçaya özel klip hazırlattı.