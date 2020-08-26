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Sel sonrası Giresun’da son durum ne? | A Haber Derli ilçesindeki Cumhuriyet Caddesini görüntüledi...
A Haber ekibi, selin vurduğu Giresun’un Derli ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'ni görüntüledi. Sel bölgesinde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bölgede yaşanan büyük yıkım sonrası elektrik ve su başta olmak üzere temel ihtiyaçlar nasıl sağlanıyor? Giresun'da hangi çalışmalar yapılıyor? Selde kaybolanları arama çalışmalarında son durum ne? İşte detaylar..