Şehre Yakın ekibi Trabzon’a konuk oldu! Sultan Murat Yaylası manzarasıyla büyülüyor

Şehre yakın ekibi bu hafta Trabzon'un Çaykara ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak stresten uzak bir gün geçirdi. Sultan Murat Yaylası manzarasıyla büyülüyor…

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