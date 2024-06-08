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Şehre Yakın ekibi Trabzon’a konuk oldu! Sultan Murat Yaylası manzarasıyla büyülüyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 08.06.2024 11:19
Şehre yakın ekibi bu hafta Trabzon'un Çaykara ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak stresten uzak bir gün geçirdi. Sultan Murat Yaylası manzarasıyla büyülüyor…
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