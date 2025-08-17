Şehre Yakın ekibi Sarımsağın başkentinde! Şehre Yakın Ağcıkişi Mahallesi’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi bu bölümde Kastamonu'nun doğal dokusunu ve köy yaşamının huzurunu bir arada barındıran Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesi'ne konuk oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan gün, kuş sesleri ve hafif esen rüzgarın taşıdığı toprak kokusuyla karşılıyor misafirlerini...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN