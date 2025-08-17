Şehre Yakın ekibi Sarımsağın başkentinde! Şehre Yakın Ağcıkişi Mahallesi’ne konuk oldu

17 Ağustos 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 14:17
Şehre Yakın ekibi bu bölümde Kastamonu'nun doğal dokusunu ve köy yaşamının huzurunu bir arada barındıran Taşköprü ilçesine bağlı Ağcıkişi Mahallesi'ne konuk oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan gün, kuş sesleri ve hafif esen rüzgarın taşıdığı toprak kokusuyla karşılıyor misafirlerini...
