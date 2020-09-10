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Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a veda
İdlib’de görevi başında şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Tuğgeneral Erdoğan’un naaşı Çanakkale’ye baba ocağına getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer ayrıntıları canlı yayında aktardı.
İdlib'de görevi başında şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Tuğgeneral Erdoğan'un naaşı Çanakkale'ye baba ocağına getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer ayrıntıları canlı yayında aktardı.