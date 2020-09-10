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Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a veda

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Giriş: 10.09.2020 17:27
Güncelleme:10.09.2020 17:27
İdlib’de görevi başında şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Tuğgeneral Erdoğan’un naaşı Çanakkale’ye baba ocağına getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer ayrıntıları canlı yayında aktardı.

İdlib'de görevi başında şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Tuğgeneral Erdoğan'un naaşı Çanakkale'ye baba ocağına getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a son veda! DAĞLARIN VE ÇÖLLERİN ONURLU SAVAŞÇISI ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN’A SON VEDA!
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Abdullah Ağar İdlib komutanı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğanı anlattı: Bizi ve doktorları dinlemedi görevinin başına gitti ABDULLAH AĞAR İDLİB KOMUTANI ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN'I ANLATTI: BİZİ VE DOKTORLARI DİNLEMEDİ GÖREVİNİN BAŞINA GİTTİ
MSB duyurdu! İdlibden acı haber: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle şehit oldu MSB DUYURDU! İDLİB'DEN ACI HABER: TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN KALP KRİZİ NEDENİYLE ŞEHİT OLDU

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