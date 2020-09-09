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Abdullah Ağar İdlib komutanı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ı anlattı: Bizi ve doktorları dinlemedi görevinin başına gitti

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Giriş: 09.09.2020 14:22
Güncelleme:09.09.2020 14:30
Acı haber İdlib’den geldi rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizinden şehit oldu. Erdoğan’ı en yakından tanıyan isimlerden biri terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağar, "2 ay önce gelmişti belliydi rahatsızlığı gitmemesi tavsiyesinde bulundular doktorlar ama o hiç bizi dinlemedi tekrar görevinin başına döndü. Orada birliğinin başındayken birliğine sahip çıkarken mücadeleye sahip çıkarken yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Acı haber İdlib'den geldi rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizinden şehit oldu. Erdoğan'ı en yakından tanıyan isimlerden biri terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BİRLİĞİNİN BAŞINDA ŞEHİT OLDU

Ağar, "Son derece üzgünüm bir tarafıyla da onurlu ve gururluyum. Çünkü mücadelesi dağda başladı ve yine bir başka onurlu alanı da çölde bitti. Birliğinin başındaydı hiç ayrılmadı. 2 ay önce gelmişti belliydi rahatsızlığı gitmemesi tavsiyesinde bulundular doktorlar ama o hiç bizi dinlemedi tekrar görevinin başına döndü. Orada birliğinin başındayken birliğine sahip çıkarken mücadeleye sahip çıkarken yaşamını yitirdi. Son derece kıymetli görevlerin altına imza atmıştı hem çöllerde hem dağlarda hem de yıkım alanlarında." ifadelerini kullandı.

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