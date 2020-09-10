10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a son veda!

Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a son veda!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2020 14:01
Güncelleme:10.09.2020 14:07
Acı haber dün İdlib’den gelmişti. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan görev başındayken kalp krizi geçirdi ve şehit düştü. Tuğgeneral Erdoğan bugün Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlanacak. Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ı annesi Esma Erdoğan A Haber ekranlarında anlattı.

"HİÇBİR ZAMAN BENİ KIRMADI"

Şehit annesi Esma Erdoğan, "Benim oğlum bir taneydi. Çok iyiydi. Hiçbir zaman beni kırmadı ve benim sözümden çıkmadı. En son geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'ndan görüşebildik. 13 aydır hasret gideremedik. Onun için çok üzgünüm." dedi.

ŞEHİT OLMAYI İSTİYORDU

Esma Erdoğan, "Oğlum şehit olmayı çok istiyordu. Ben onunla gurur duyuyordum. Oralarda görev yapması gurur vericiydi. Devlete ve millete faydası olması için yetiştirdik. Ben çok memnun kaldım Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİ ONUN CANINDAN DAHA DEĞERLİYDİ"

Erdoğan, "Son olarak telefonda görüştük. Birbirimizle şakalaştık. Oğlum, 'Anneciğim bir şey istemiyorum sadece duana ihtiyacım var. Ama askerlerime dua et.' derdi. Askerleri onun canından daha değerliydi." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğandan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğanın ailesine taziye telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU
Abdullah Ağar İdlib komutanı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğanı anlattı: Bizi ve doktorları dinlemedi görevinin başına gitti ABDULLAH AĞAR İDLİB KOMUTANI ŞEHİT TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN'I ANLATTI: BİZİ VE DOKTORLARI DİNLEMEDİ GÖREVİNİN BAŞINA GİTTİ
MSB duyurdu! İdlibden acı haber: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle şehit oldu MSB DUYURDU! İDLİB'DEN ACI HABER: TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN KALP KRİZİ NEDENİYLE ŞEHİT OLDU

Doğu Akdeniz'deki gerginliğin asıl sebebi ne?
Doğu Akdeniz'deki gerginliğin asıl sebebi ne?
Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısına son veda
Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısına son veda
Libya'da sahada ne oluyor?
Libya'da sahada ne oluyor?
Fransa'da kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
Fransa'da kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
NATO'da kritik görüşme!
NATO'da kritik görüşme!
Üçüncü sondaj gemisi göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!
Üçüncü sondaj gemisi göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!
Bomba sözler: Köle olmuş Türkiye istiyorlar
Bomba sözler: Köle olmuş Türkiye istiyorlar
Adana merkezli FETÖ operasyonu!
Adana merkezli FETÖ operasyonu!
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak
Daha Fazla Video Göster