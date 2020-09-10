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Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a son veda!
"HİÇBİR ZAMAN BENİ KIRMADI"
Şehit annesi Esma Erdoğan, "Benim oğlum bir taneydi. Çok iyiydi. Hiçbir zaman beni kırmadı ve benim sözümden çıkmadı. En son geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'ndan görüşebildik. 13 aydır hasret gideremedik. Onun için çok üzgünüm." dedi.
ŞEHİT OLMAYI İSTİYORDU
Esma Erdoğan, "Oğlum şehit olmayı çok istiyordu. Ben onunla gurur duyuyordum. Oralarda görev yapması gurur vericiydi. Devlete ve millete faydası olması için yetiştirdik. Ben çok memnun kaldım Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.
"ASKERLERİ ONUN CANINDAN DAHA DEĞERLİYDİ"
Erdoğan, "Son olarak telefonda görüştük. Birbirimizle şakalaştık. Oğlum, 'Anneciğim bir şey istemiyorum sadece duana ihtiyacım var. Ama askerlerime dua et.' derdi. Askerleri onun canından daha değerliydi." şeklinde konuştu.