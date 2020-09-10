Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a son veda!

Acı haber dün İdlib’den gelmişti. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan görev başındayken kalp krizi geçirdi ve şehit düştü. Tuğgeneral Erdoğan bugün Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlanacak. Dağların ve çöllerin onurlu savaşçısı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ı annesi Esma Erdoğan A Haber ekranlarında anlattı.

"HİÇBİR ZAMAN BENİ KIRMADI"

Şehit annesi Esma Erdoğan, "Benim oğlum bir taneydi. Çok iyiydi. Hiçbir zaman beni kırmadı ve benim sözümden çıkmadı. En son geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'ndan görüşebildik. 13 aydır hasret gideremedik. Onun için çok üzgünüm." dedi.

ŞEHİT OLMAYI İSTİYORDU

Esma Erdoğan, "Oğlum şehit olmayı çok istiyordu. Ben onunla gurur duyuyordum. Oralarda görev yapması gurur vericiydi. Devlete ve millete faydası olması için yetiştirdik. Ben çok memnun kaldım Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİ ONUN CANINDAN DAHA DEĞERLİYDİ"

Erdoğan, "Son olarak telefonda görüştük. Birbirimizle şakalaştık. Oğlum, 'Anneciğim bir şey istemiyorum sadece duana ihtiyacım var. Ama askerlerime dua et.' derdi. Askerleri onun canından daha değerliydi." şeklinde konuştu.