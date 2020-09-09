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Başkan Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu

Son dakika haberi... Başkan , harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, şehit tuğgenerale Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Başkan Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

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