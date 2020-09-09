09 Eylül 2020, Çarşamba
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MSB duyurdu! İdlib'den acı haber: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle şehit oldu

MSB, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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MSB duyurdu! İdlib'den acı haber: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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