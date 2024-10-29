Şehit torunu Yiğit Eymen’in İstiklal Marşı hassasiyeti

Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okuldan yükselen İstiklal Marşı'nı duydu ve hemen saygı duruşuna geçti. Çevredekiler yürüse de o sonuna kadar bekledi. Duygulandıran görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan küçük çocuğa Türk bayrağı hediye etti.

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