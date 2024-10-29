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Şehit torunu Yiğit Eymen’in İstiklal Marşı hassasiyeti

Şehit torunu Yiğit Eymen’in İstiklal Marşı hassasiyeti

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:26
Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okuldan yükselen İstiklal Marşı'nı duydu ve hemen saygı duruşuna geçti. Çevredekiler yürüse de o sonuna kadar bekledi. Duygulandıran görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan küçük çocuğa Türk bayrağı hediye etti.
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