Şehit Sefer Alan Elazığ'da dualarla anıldı
Şehit Sefer Alan Elazığ’da dualarla anıldı

Giriş: 09.10.2025 16:58
Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Elazığ’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şehidin seneidevriyesinde, ailesi ve vatandaşlar İmam-ı Azam Camii’nde bir araya geldi. Şehit babası Hasan Alan tarafından onarılan 3 bin 700 cilt Kur’an-ı Kerim halkla paylaşıldı. Ayrıca cami yanında yaptırılan "Şehit Sefer Alan Hayrat Çeşmesi" de hizmete açıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, şehitler için dualar edildi.
