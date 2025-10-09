Şehit Sefer Alan Elazığ’da dualarla anıldı

Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Elazığ’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şehidin seneidevriyesinde, ailesi ve vatandaşlar İmam-ı Azam Camii’nde bir araya geldi. Şehit babası Hasan Alan tarafından onarılan 3 bin 700 cilt Kur’an-ı Kerim halkla paylaşıldı. Ayrıca cami yanında yaptırılan "Şehit Sefer Alan Hayrat Çeşmesi" de hizmete açıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, şehitler için dualar edildi.

