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Şehit polis Erkan Gökteke için Vatan Emniyet'te tören

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Giriş: 19.07.2020 12:23
Güncelleme:19.07.2020 12:31
Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da Narkotim ekiplerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Erkan Gökteke için Vatan Emniyet'te tören düzenlendi.

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.


Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Son dakika: Bağcılarda bir polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA BİR POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
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