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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in son sözleri ortaya çıktı! Şehit olacağı içine doğmuş | 3 saat önce annesini aradı

DHA
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Giriş: 24.06.2022 09:17
Diyarbakır'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberinin İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verilmesinin ardından anne Keziban İçen fenalaştı. Keziban İçen'e ilk müdahale Türkmen Mahallesi'ndeki evlerinin önünde hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Tek katlı müstakil evlerinde yaşayan ailenin 4 çocuğundan biri olan Şehit İçen'in Ecrin (3), Yaren (5) ve Yağmur (8) olmak üzere 3 kız çocuk babası olduğu belirtildi. Öte yandan, Şehit İçen'in annesi Keziban İçen ile dün saat 21.00 sıralarında telefonla görüştükten sonra saat 22.00'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalındaki planlı operasyona gittiği ve 24.00 sıralarında şehit olduğu öğrenildi.
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