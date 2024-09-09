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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı son yolculuğuna uğurlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 18:35
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı (34) memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.
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Uzman Çavuş Büyükçaylı son yolculuğuna uğurlandı!
Uzman Çavuş Büyükçaylı son yolculuğuna uğurlandı!
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