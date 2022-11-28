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Şehit İsmail Ünal'ın cenazesi Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi

AA
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Giriş: 28.11.2022 16:43
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal (21) için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.
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