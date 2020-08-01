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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na sitem

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Giriş: 01.08.2020 19:52
Güncelleme:01.08.2020 19:55
Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK tarafından şehit edilmişti. Annesi Ayşe Bülbül, onsuz geçen 5. bayramda oğlunun kabrini ziyaret etti. Öte yandan acılı anne Trabzon'a seyahati sırasında oğlunun mezarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem etti.

Eren'siz geçen 5. bayramdı bu... Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK ile girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Annesi Ayşe Bülbül ondan ayrı geçen bu bayramda da oğluyla mezarı başında hasret giderdi.

Ayşe Bülbül, Eren'i hayattan koparanlara isyan etti.

Öte yandan acılı anne Trabzon'a seyahati sırasında oğlunun mezarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem etti.

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