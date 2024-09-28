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Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 16:24
Amasya'da yaşayan Halil Bodur, 8 yıl önce şehit olan oğlunun adını taşıyan okulda görev yapıyor. Her sabah evladının fotoğrafını selamlayarak güne başlayan şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor.
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Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor
Şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor
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