Amasya'da yaşayan Halil Bodur, 8 yıl önce şehit olan oğlunun adını taşıyan okulda görev yapıyor. Her sabah evladının fotoğrafını selamlayarak güne başlayan şehit babası gurur ve hüznü bir arada yaşıyor.

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