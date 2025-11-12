Şehidini anmıştı saatler sonra aynı gün şehit düştü!

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın, uçağa binmeden yalnızca birkaç saat önce 3 yıl önce aynı köyden şehit olan çocukluk arkadaşı Emre Sevinç’i sosyal medyada andığı ortaya çıktı. Kaderin acı bir tesadüfüyle iki kahraman, üç yıl arayla aynı gün şehadet şerbetini içti.

