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29.11.2019
Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine teslim edildi
İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın annesi Zehra Dolunay, oğluna şehit olmadan önce 2002 yılında yazdığı, 2023 yılında okuması için PTT'den gönderdiği mektubu geri teslim aldı. Mektubu geri alan şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.
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