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Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?

Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?

Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.08.2024 10:05
İstanbul'da bu sabah saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kaza Küçükçekmece ilçesi Sefaköy bölgesinde gelirken yaralananların olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği de paylaşıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.
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