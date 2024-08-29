Sefaköy’de metrobüs kazası! Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?

İstanbul'da bu sabah saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kaza Küçükçekmece ilçesi Sefaköy bölgesinde gelirken yaralananların olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği de paylaşıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.

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