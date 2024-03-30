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Seçim günü hava nasıl olacak?

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Giriş: 30.03.2024 08:34
Yağışlı sistemin yurdu terk etmesi beklenirken, yeniden mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıkların ise daha da artacağı tahmin ediliyor. Peki seçim günü yurdu nasıl bir hava bekliyor? Detaylar haberimizde...

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Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
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