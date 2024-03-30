Seçim günü hava nasıl olacak?

Yağışlı sistemin yurdu terk etmesi beklenirken, yeniden mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıkların ise daha da artacağı tahmin ediliyor. Peki seçim günü yurdu nasıl bir hava bekliyor? Detaylar haberimizde...

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