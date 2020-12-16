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Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi! Tarihi kalıntılar ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 16.12.2020 10:25
Güncelleme:16.12.2020 10:27
İstanbul'da son 15 yılın en büyük kuraklığı yaşanırken barajlarda su seviyesi alarm veriyor. O noktalardan biri de Sazlıdere Barajı. Suları çekilen barajda tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

İstanbul'un barajları artık "Kırmızı" alarm veriyor. İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34'e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48,64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11'nci ayında yüzde 26,34 oldu.

SAZLIDERE BARAJI'NDA TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sazlıdere Barajı'nda tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı.

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