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Savrulan minibüs yan yatarak durdu! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

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Giriş: 13.05.2023 00:40
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs dehşet saçtı. Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen kaza esnasında minibüs savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
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