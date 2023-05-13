13 Mayıs 2023, Cumartesi
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Savrulan minibüs yan yatarak durdu! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs dehşet saçtı. Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen kaza esnasında minibüs savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.