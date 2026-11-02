Kasım indirimlerinde sahte kampanya tuzağı! Uzmanlardan 8 kritik uyarı

Kasım ayıyla birlikte indirim kampanyaları başladı ancak her indirim göründüğü kadar gerçek olmayabilir. Fiyatı önce artırıp ardından indirim yapanlara ve yüksek indirim oranlarıyla tüketiciyi yanıltan sahte kampanyalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. A Para muhabiri Rıfat Fırat ve konuğu TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, A Haber canlı yayınında gerçek indirimlerin nasıl anlaşılabileceğini anlatarak tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.