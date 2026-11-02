Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi! MEB'den yeni uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 16 branşta ortak yazılı sınav sistemini hayata geçiriyor. İlk sınavlar yarın başlayacak ve 13 Kasım'a kadar devam edecek. Soru havuzuna yaklaşık 8 bin sorunun aktarılacağı yeni sistemde neler değişecek? A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Niyazi Kurt, uygulamanın ayrıntılarını aktardı. Eğitimci Psikolog Nazik Özçelik ise A Haber canlı yayınında yeni sistemin detaylarını ve avantajlarını değerlendirdi.