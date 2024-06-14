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Savcı Dilan Polat'ın tahliyesini istedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 11:49
Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye oldu. Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Ancak savcının tahliye talebi reddedildi.
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Savcı Dilan Polat’ın tahliyesini istedi
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