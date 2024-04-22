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Savaşın seyrini değiştiren gemi! Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak müze gemisi inşa edildi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 22.04.2024 15:59
Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi 18 limanı ziyaret edecek. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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