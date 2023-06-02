SAS Holding vurgununda flaş gelişme! İntihar ve cinayet sonrası ortaya çıkmıştı: 50 şüpheli gözaltında

İstanbul'da SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile kurulan saadet zincirine üye kazandırdığı ve bu sistem aracılığı ile yaklaşık 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 50 şüpheli gözalına alındı. SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın intihar etmiş ve eski eşi Sibel Koçan ise öldürülmüştü.