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Sarp kayalıkların tırmanıcıları: Dağ keçileri

Sarp kayalıkların tırmanıcıları: Dağ keçileri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 17:00
Güncelleme:06.04.2025 17:00
Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Mersin, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Toros Dağları eteklerinde, sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bölgede yapılan sayımlarda 7 bin üzerinde dağ keçisinin olduğu belirlendi.
Sarp kayalıkların tırmanıcıları: Dağ keçileri
Sarp kayalıkların tırmanıcıları: Dağ keçileri
Sarp kayalıkların tırmanıcıları: Dağ keçileri
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