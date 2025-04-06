Sarp kayalıkların tırmanıcıları: Dağ keçileri

Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Mersin, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Toros Dağları eteklerinde, sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bölgede yapılan sayımlarda 7 bin üzerinde dağ keçisinin olduğu belirlendi.