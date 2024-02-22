Sarkıntılık vahşeti! 1 yıldır aranıyordu, kadın elbisesi giydirilmiş cesedi derede bulundu

Çatalca’da yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mehmet Berberoğlu'nun birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından eşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüphelinin gösterdiği ıslah edilmiş dere içinde yapılan aramada poşete konularak atılmış Mehmet Berberoğlu’nun cesedi bulundu.

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