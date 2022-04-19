Şarkıcı Murda’ya hapis şoku! Cezası belli oldu

Rapçi Murda’ya "Eh Baba", "Pahalı" ve "Duman" adlı parçalarındaki bazı ifadelerin uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımını özendirdiği öne sürülerek dava açıldı. Hakim, suçlamaları reddeden Murda ile ilgili uyarıcı maddeye özendirme suçundan 4 sene 2 ay hapis almasına karar verdi. Murda ise ifadesinde, "Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim." dedi.