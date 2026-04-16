Başkan Erdoğan: Diplomasinin yerini füzeler aldı

Başkan Erdoğan Parlamento Başkanlarını kabul programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bölgede ve dünyada yaşanan savaşlara dair uluslararası sistemin meşruiyet krizinde olduğunu belirterek "Diplomasinin yerini bombalar füzeler ve silahlar aldı. " dedi. Erdoğan barış önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu vurgulayarak "Filistin'de adil ve kalıcı barışın tek formülü iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi için tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya davet ediyorum" çağrısı yaptı.