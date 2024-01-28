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Sarıyer'deki kilisede silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 28.01.2024 13:04
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
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