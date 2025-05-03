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Sarıyer’de çöken yolu onarma çalışmaları devam ediyor

Sarıyer'de çöken yolu onarma çalışmaları devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 20:23
Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde gece saatlerinde temeli atıldıktan sonra uzun süredir çalışma gerçekleştirilmeyen inşaat alanında istinat duvarı çökmüştü. Ardından istinat duvarıyla birlikte yol da çökmüş, olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edilmişti. Çökmenin yaşandığı alandan 100 metre ileride ise doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelmişti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından inşaat alanında zemin katının atılmaması sonucunda yerin altındaki sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı iddia edilerek kısmi heyelan nedeniyle yolun çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Çökmenin meydana geldiği yolda hafriyat kamyonları ile molozlar dökülürken, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların ardından yol ve çevre düzenlemelerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
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Sarıyer’de çöken yolu onarma çalışmaları devam ediyor
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