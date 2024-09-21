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Şarampolde taklalar atan araçtaki 5 kişi yaralandı

Şarampolde taklalar atan araçtaki 5 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 21.09.2024 17:01
Ankara-Kastamonu karayolu üzerinde şarampolde taklalar atarak bir yamaçta asılı kalan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Şarampolde taklalar atan araçtaki 5 kişi yaralandı
Şarampolde taklalar atan araçtaki 5 kişi yaralandı
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