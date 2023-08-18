18 Ağustos 2023, Cuma
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Şapinuva'da tarihi keşif! Benzerlerinden çok farklı: 3500 yıl öncesine ait
Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında gösterilen Hitit İmparatorluğu'nun bir dönem başkenti de olan Şapinuva'da devam eden kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen hububat silosu bulundu. Bulunan silonun diğer benzerlerine göre farklı özellikler içerdiği öğrenildi.