Şantiyenin tek kadın mühendisi

Kırıkkale Üniversitesi'nden 2014 yılında elektrik-elektronik mühendisi olarak mezun olan Çağrı Aşıcı, bugüne kadar 7 farklı projede, saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 11 yıldır erkeklerin egemen olduğu inşaat sektöründe çalışan Aşıcı, son 1 yıldır Ankara'daki konut projesinde 60 erkekle birlikte çalışıyor. Şantiyede 15 kişilik elektrik-elektronik ekibi içinde de tek kadın mühendis olan Aşıcı, 'şantiyede bir kadın' kullanıcı adıyla yüzünü göstermediği sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflar ile de dikkat çekiyor.