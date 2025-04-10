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Şantiyenin tek kadın mühendisi

Şantiyenin tek kadın mühendisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 10.04.2025 13:30
Kırıkkale Üniversitesi'nden 2014 yılında elektrik-elektronik mühendisi olarak mezun olan Çağrı Aşıcı, bugüne kadar 7 farklı projede, saha mühendisi ve şantiye şefi olarak görev yaptı. 11 yıldır erkeklerin egemen olduğu inşaat sektöründe çalışan Aşıcı, son 1 yıldır Ankara'daki konut projesinde 60 erkekle birlikte çalışıyor. Şantiyede 15 kişilik elektrik-elektronik ekibi içinde de tek kadın mühendis olan Aşıcı, 'şantiyede bir kadın' kullanıcı adıyla yüzünü göstermediği sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflar ile de dikkat çekiyor.
Şantiyenin tek kadın mühendisi
Şantiyenin tek kadın mühendisi
Şantiyenin tek kadın mühendisi
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