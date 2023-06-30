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Şanlıurfa’da piknik faciası! Akıntıya kapılan 2 kişi boğuldu, 3 kişi yaralı kurtarıldı

İHA
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Giriş: 30.06.2023 16:46
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya giden 2 kişi boğulurken 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
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