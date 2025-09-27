Şanlıurfa’da kaçak yapı denetiminde arbede

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaçak yapı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yetkililerin denetimleri sırasında mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucu mahalle muhtarı H.K. gözaltına alındı. Kaçak yapının muhtara ait olduğu ileri sürülen olayda yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

